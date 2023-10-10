中國遊客搶機票急撤以色列　華工遇武裝人員掃射

以巴衝突持續，大批外國人紛紛逃離當地，有中國遊客表示搶機票幾十次才成功，提前一天結束行程，多間旅行社已取消以色列旅行團並暫停收客。有在以色列務工的華人透露，與工友在公路上遭不明武裝人員襲擊，有工友中槍，對方後來見到他們是華人才停火。

來自北京的遊客小趙向內媒透露，她上周六（7日）在耶路撒冷的酒店被防空警報聲吵醒，一度要到防空洞躲避。她原定周一（9日）一早乘波蘭航空的飛機回國，但驟然升級的以巴衝突使進出以色列的國際航班大規模取消，她在支付失敗幾十次後，周日（8日）早上搶到一張價格翻倍的阿聯酋航空從杜拜中轉飛北京的機票，原定航班則被取消，險些被迫滯留當地。

另有台灣旅行團仍受困以色列，有團員周一怒轟承辦旅行社不讓旅客提早返台，處理態度消極。旅行社周二（10日）否認指控，強調所有處理方式都基於團體安全為第一考量安排，而非以成本衡量。以色列駐台代表游瑪雅另向台媒表示，其子的16歲夏令營同伴遭綁架，其朋友家人參加音樂會被殺，又稱有在台後備軍人已訂機票回國參軍。