國企轉帳6億人民幣到女童帳戶　遭舉報國有資產流失

內地「職業打假人」王海日前表示，替河南農民趙愛民追討薪金和工程款時，發現國有獨資企業中冶地集團西北岩土工有限公司（下稱岩土公司）轉帳6億元（人民幣，下同，約6.47億港元）給另一間公司法定代表人女兒的個人帳戶，涉嫌巨額國有資產流失。王海之後向岩土公司實名舉報，但公司回覆未發現問題。王海之後再向區稅務部門舉報，負責的工作人員表示，補充資料後，會將反映的問題移交至西安市稅務稽查局。

內媒周二（9日）報道，王海去年12月稱，農民趙愛民與岩土公司部門簽訂工程（材料、勞務）分包合約，工程啟動5年5個月，僅收款項約6成。2019年以來趙愛民多次追討尾數遭推託，被農民工和債主討款。趙愛民發現，岩土公司把2007年中標「金屬鎂一體化」10多項工程項目，交由陝西長嘉實業（集團）發有限公司（下稱長嘉公司）以其名義施工，並把公司帳戶交由長嘉公司黃姓法定代表人任意轉帳支配資金。另趙愛民獲中國人民銀行青海省格爾木市支行的答覆意見書，顯示岩土公司帳戶曾向黃某女兒直接轉帳。趙愛民指出，黃某女兒既非兩間公司員工、亦無參與項目，卻從中收得巨款，質疑事件涉及國有資產流失。

王海其後替趙愛民向陝西12345政務平台舉報，長嘉公司於2011年至2015年間以15億元（約16.1億港元）承包鹽湖集團地基工程，實際稅款約1億元（約1.08億港元），而該公司及黃姓父女涉嫌偷逃所得稅和個人所得稅。惟政務平台回應，經初步核查，未見上述兩公司簽訂過合約及工程款結算。長嘉公司亦強調與鹽湖集團無業務往來。