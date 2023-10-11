電騙新招　內地民眾外遊返國接來電稱境外違法

中國駐美國大使館今年十一假期接獲多名中國公民反映，有不法分子冒用12308外交部全球領事保護與服務應急熱線實施電訊詐騙。也有市民外遊歸來，突然接到國家移民管理局12367熱線電話，被告知境外有違法紀錄要配合調查。中國駐美國大使館、國家移民管理局等澄清，上述熱線均屬於被叫型服務熱線，一般不會主動向公眾致電。

國家移民管理局近期接獲市民反映，接到與12367熱線高度相似的來電，對方冒充該局工作人員，以各種移民管理領域事項為由，要求接聽人按指示協助調查。但事實上，這些電話並非來自真正的12367平台，而是詐騙分子通過非法渠道獲取受害人的個人身份資料，然後冒充公檢法機關工作人員，以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、護照被盜用或涉嫌違法，要求受害人下載聊天應用程式溝通，向受害人出示「逮捕證」、「通緝令」、「財產凍結書」等虛假法律文書，以增加可信度，同時要求受害人將資金轉移至「安全帳戶」，從而實施詐騙。

在以上案例中，詐騙分子使用與官方熱線相類似的電話號碼（增加前綴等），或是篡改來電顯示誤導接聽人。公開資料顯示，12308是外交部全球領事保護與服務應急呼叫中心的熱線電話號碼，24小時向海外中國公民提供領事保護與諮詢服務。12308熱線用於接聽中國公民緊急求助來電，與12367都不會主動外撥或提供轉接服務。