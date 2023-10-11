莫里森訪台前收警告　華駐澳洲大使嚴正關切

澳洲前總理莫里森首度訪台，出席雙十節慶典及由台灣發起的亞洲區域對話平台玉山論壇，周二（10日）與台總統蔡英文會晤，強調澳洲堅定與台灣站在一起恫嚇侵略者。莫里森另受訪透露，訪台前曾收到中國大陸駐澳洲大使肖千警告。肖千周三（11日）表示，莫里森訪台引發嚴正關切，但稱澳洲總理阿爾巴內塞今年訪華將推動兩國關係改善。

莫里森與蔡英文會晤時指出，對方提到的台澳夥伴關係非常重要，雙方夥伴關係是奠基於對民主與自由的尊重，強調澳洲會一起幫助台灣、支持台灣確保韌性，進一步恫嚇潛在的侵略者，讓台灣實現追求自由和平的目標。莫里森另接受台媒訪問時稱，在坎培拉收到來自肖千的一封信，建議他不要到台灣，他提醒對方澳洲人會決定自己要去哪裏，他們不會因而卻步。

肖千周三在墨爾本出席非牟利組織亞洲協會（Asia Society）的活動時表示，莫里森訪台可能破壞中澳兩國今年來改善關係的努力，希望澳洲政客更敏感地看待大陸觀點。肖千又指，中澳之間的共通點大於分歧，這為兩國關係恢復正常提供了基礎背景，希望中澳關係超越穩定，得到進一步改善。