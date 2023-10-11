國台辦：民進黨如改台獨立場　對話大門是敞開

大陸國台辦周三（11日）舉行例行記者會，對於台媒調查顯示台灣民眾擔心「台獨」和民進黨繼續執政的比例上升，發言人陳斌華指民調結果表明，愈來愈多台灣民眾認識到「台獨」意味戰爭，民進黨當局和「台獨」勢力是當地和平安寧生活的最大破壞者。對於民共是否有對話可能，他指台灣任何政黨只要承認一個中國原則，跟陸方交往都不存在障礙，只要民進黨改變「台獨」立場，對話大門是敞開的，但如拒不承認「九二共識」，任何交往對話都無從談起。

民進黨台灣總統參選人賴清德日前稱，選舉絕對不是戰爭與和平的選擇，而是民主與專制獨裁的選擇。陳斌華批評搞「台獨」分裂違背兩岸同胞共同意志，只會把台灣推向危險境地，「台獨金孫」只會禍害台灣子孫；民進黨當局和「台獨」勢力處心積慮搞「去中國化」，亦將遭兩岸同胞強烈反對和堅決抵制。對於台灣自造潛艇近日爭議不斷，他指民進黨當局企圖「以武謀獨」，不自量力，潛艇爭議充分暴露民進黨當局為一己私利，揮霍台灣老百姓血汗錢，既貪腐又傲慢。他又關切國民黨副主席夏立言稱該黨不是「親中」也不是支持統一的政黨，批評言論損害兩岸互信、傷害兩岸同胞感情。

陸方日前表示，將研究中止或局部中止兩岸經濟合作框架協議（ECFA）下給予台灣產品的關稅優惠，令台灣業者憂慮。陳斌華指民進黨當局不採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，以各種藉口和手段阻撓破壞兩岸交流合作，台灣民眾利益福祉要得到保障和增進，關鍵在於兩岸團結反對「台獨」分裂行徑。他又指，台灣民眾赴大陸只要不從事間諜等違法犯罪活動，完全不必有任何顧慮。