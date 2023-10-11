台陸軍建南北關鍵基建防護營　海軍擬增制海導彈陣地

台灣防長邱國正周四（12日）將赴立法院外交及國防委員會報告業務並備質詢，報告書周三（11日）送抵立法院。為加強防衞韌性，陸軍構建南北關鍵基礎設施防護營，海軍則擬於台東新設制海導彈陣地。國防部以去年金門屢遭無人機襲擾為例，指反制系統預算明年才編列會造成戰力罅隙，故盼在預算法規範內調增第一預備金，以利軍事投資迫切建案。

台國防部報告書指出，今年度截至8月，陸軍已依計劃構建2個步兵旅、2個重要目標防護營；加上海、空軍等新增單位，包括海軍機動導彈、布雷各2個中隊與新型兩棲船塢運輸艦玉山號，以及空軍防空連等新興兵力，可滿足國防安全需求及提升三軍整體聯合戰力目標。戍守北部的陸軍六軍團和戍守南部的八軍團各成立一個重要目標防護營，主責防護關鍵基礎設施，正是今年漢光演習的重點訓練項目。

台媒周三報道，為強化台灣東南面的防務，海軍擬於南台灣重要縣市設置制海導彈機動陣地相關設施，可能在雲林、台南、高雄、屏東及台東等縣市選址新建硬件建築，台東卑南也可能成為據點之一，增加台軍用兵彈性，有助精進反艦戰力。因應新購軍備逐年到位，現隸屬於海軍艦隊指揮部的海鋒大隊，預計於明年底前擴編為海軍制海導彈指揮部。