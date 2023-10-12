四部門聯合提出　力爭2025年電動通航飛機投入商用

工業和信息化部、科學技術部、財政部、中國民用航空局等四部門周二（10日）聯合印發《綠色航空制造業發展綱要（2023—2035年）》，提出多技術路線並舉，探索綠色航空新領域，力爭到2025年電動通航飛機投入商業應用。

綱要提出2025年和2035年「兩步走」目標。其中，到2025年，國產民用飛機節能、減排、降噪性能進一步提高，航空綠色製造水平全面提升，綠色航空產業發展取得階段性成果，安全有效的保障體系基本建成。使用可持續航空燃料的國產民用飛機實現示範應用，除電動通航飛機投入商業應用外，電動垂直升降航空器實現試點運行，氫能源飛機關鍵技術完成可行性驗證，綠色航空基礎設施不斷強化，形成一批標準規範和技術公共服務平台，有效支撐綠色航空生產體系、運營體系建設。

綱要將「綠色+」助推民機產業升級、開闢電動航空新領域、布局氫能航空等新賽道作為發展路徑，同時積極探索氫能源、液化天然氣等技術路線，前瞻布局未來產業。綱要還提出構建協同高效的綠色技術創新體系、開放融合的綠色航空產業體系、市場導向的綠色示範應用體系和安全有效的服務保障體系等主要任務。