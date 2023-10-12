博雷利今訪華　促中方更認真看待歐盟

歐盟外交與安全政策高級代表兼歐盟委員會副主席博雷利周四至周六（12日至14日）訪華，舉行第12輪中歐高階戰略對話，首站將抵達上海。他出發前受訪表示，此行敦促中方更認真對待歐盟。他提到俄羅斯對烏克蘭的戰爭，歐盟並不完全相信中方對此保持中立；又重申台海和平穩定是全球利益，會盡力緩解緊張局勢並維持現狀，避免局勢升級。

博雷利受訪指他此行有3個目標，首要目標是向中方重申歐洲認真對待中國，無意阻撓其發展，並敦促中方承認中歐關係低迷不只是中美競爭的延伸，歐盟也有自己的利益考量。其次是處理中歐雙邊經濟關係，他對快速增長的貿易不平衡感到擔憂，歐洲企業在華持續遇到市場准入問題，如不掃除障礙將脫離中國。此外，他希望中歐可嘗試在一些地區問題上共同努力，包括目前以巴衝突威脅到整個中東地區的穩定，亦希望中國參與烏克蘭提出的和平方案，強調支持俄羅斯的立場只會增加中歐之間的不信任。

博雷利強調，歐盟仍堅持一個中國政策，基於6項原則，包括不承認台灣為獨立國家，不接受任何恐嚇、脅迫和挑釁，不使用武力，認同與台灣的雙邊關係不代表政治承認，同意通過有意義和公開的對話解決緊張局勢，並保持溝通渠道暢通避免誤解。他周四抵華後，將在上海國際問題研究院會見商界人士和中國學者，周五（13日）飛往北京與中共中央政治局委員、外長王毅舉行會談，並在北京大學發表演講。