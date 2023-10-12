復旦大學退休教授講座吸煙遭舉報　主辦單位收警告

上海復旦大學退休哲學教授王德峰早前在廣東深圳參加講座時，因在台上公然吸煙遭市民舉報。深圳市衞健委周二（10日）表示，當地衞生監督所執法人員周日（8日）已前往涉事地址調查取證，稍後也將調查處理王德峰在禁煙場所吸煙的問題。

網傳畫面顯示，王德峰出席講座時邊抽煙邊發言，主持人還主動幫忙遞煙。深圳市南山區衞生監督所執法人員周日前往講座主辦單位深圳市華董匯文化發展有限公司調查，發現今年6月9日王德峰在「華董書院經營塾」活動上開講座時吸煙，該公司未及時勸阻。由於是第一次違法，執法人員依據控煙條例對該公司作出警告，責令其立即改正違法行為。如果該公司在24個月內再違法，最高可罰款3萬元（人民幣，下同，約3.25萬港元）。

王德峰近年以風趣幽默、深入淺出的棟篤笑形式講課，成為「網紅哲學大佬」。與其哲學金句同樣為人熟悉的，還有他煙不離手的習慣。深圳衞健委回應指，王德峰哲學講得好是一回事，在公共場所違法吸煙又是另一回事，歡迎他下次再到深圳講課，但是「煙癮再大，也請忍一下」。他在復旦大學任教時，也曾因上課期間吸煙被校方要求檢討。他試過因為上網課時吸煙被舉報，令活動主辦單位被罰款3,500元（約3,800港元）。