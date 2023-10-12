中國改西藏英譯為「Xizang」　建涉藏國際話語權

當西方持續就西藏人權問題與北京齟齬之際，中國將對西藏的官方英文翻譯從「Tibet」改為「Xizang」。有學者指出，此舉是為建立中國在國際涉藏話語體系中的主導地位。

第三屆「環喜馬拉雅」國際合作論壇本月4至6日在西藏芝林舉行，這是相隔4年西藏再舉辦外交活動，中共中央外事辦主任兼外長王毅亦有出席並致詞。這次活動中，官方對西藏的英文翻譯一律採用漢語拼音「Xizang」。今年8月舉行的北京國際藏學研討會上，哈爾濱工程大學馬克思主義學院教授王林平指出，「Tibet」的譯法給國際社會正確認識西藏地理範圍「產生了嚴重誤導」。

中國藏學研究中心副總幹事廉湘民表示，「西藏」一詞在漢語、藏語中毫無爭議，其翻譯變化主要影響的是對外傳播，也就是涉藏國際話語權，用漢語拼音作為西藏的翻譯，是依法辦事。中國西藏信息中心博士夏炎也補充，西藏英文譯名的變更，是新的歷史條件和國際輿論環境下中國對外話語體系建構的嘗試。除西藏外，中國五大民族自治區當中，新疆、廣西與寧夏的英文翻譯均為漢語拼音，內蒙古官方翻譯為「Inner Mongolia」，但中國護照上的出生地和簽發地，則拼寫為「Nei Mongol」，其中「Nei」為漢語拼音，「Mongol」為蒙古語。