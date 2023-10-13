用無線電設備給考生傳答案　9人公開試作弊獲刑

內地從事教育諮詢、考試培訓等業務的張某，組織考生在全國碩士研究生招生考試中作弊被查獲。北京市海淀區法院周三（11日）一審宣判，裁定張某等9人組織考試作弊罪罪成，分別判各人2年至5年半有期徒刑，並罰款2萬至5萬元人民幣（約2.2萬至5.4萬港元）。

張某等人於2020年12月以及2021年10月至12月，計劃用無線電設備傳輸考試答案的方式，組織考生在全國碩士研究生招生考試中作弊。張某負責購買作弊器材，在考場附近登記房間並安置信號發射裝置，獲取考試題目、製作及發送答案；有人幫助張某整理考生資訊及問題，整理答案格式並發送；有人負責培訓考生、試驗設備，招募「騾子」（即信號放大器看護人）；另有人負責維修設備和指揮「騾子」。

2021年12月25日上午，張某安排人在北京多家大學附近放置信號放大器，為考生發送答案。民警接到舉報後，同日在考場附近抓獲「騾子」，再根據線索先後抓獲9名被告，並起獲作案所用無線電設備。法院周三根據各被告的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度、認罪悔罪態度及退贓情節等因素，依法作出上述判決，並禁止他們出獄後5年內從事教育等相關職業。