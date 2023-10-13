首批無人駕駛的士投入服務　兩周載逾900乘客

剛結束的十一假期前後，內蒙古首批無人駕駛的士在鄂爾多斯市康巴什區投入服務。項目經營公司表示，在投入服務的近兩周內，共接載900多名乘客，每輛車平均每天接單約16次，獲得乘客一致好評。

該無人駕駛的士服務是由鄂爾多斯市國投集團新能源開發利用有限公司營運，目前有3輛車在康巴什區服務。用戶只需登錄手機小程序，選擇出發站點和目的地，無人駕駛的士就會如約到達。目前投放的都是純電動車，車身設有激光雷達、側方位補盲激光雷達及高精度攝像頭等多種傳感器，幫助車輛獲取四周環境資訊，並實時識別和判斷路況，包括車輛、行人及其他障礙物的位置和速度，有效提高自動駕駛汽車的安全性能，行車時速最快可達65公里。

雖然該的士無人駕駛，但在調度中心的後台營運管理平台上，工作人員不但利用各種數據監測行車安全，調度中心的雲駕駛艙也可對無人駕駛車輛實時監控，進行遠程脫困，為無人駕駛再增一層安全保障。根據相關政策要求，目前無人駕駛的士必須配備安全員，預計未來1至2年將實現純無人駕駛。