契女騙老人畢生積蓄再詐死潛逃　判囚13年

上海一名屠姓女子以拓展公司業務為名，誘騙一對失去獨生子女的老人畢生積蓄200萬元（人民幣，下同，約216萬港元），並誘騙他們抵押兩套房產，去年7月從老撾遣返回國被捕。上海市寶山區人民檢察院起訴屠女犯合同詐騙罪、保險詐騙罪，被法院判處有期徒刑13年。

屠女與「契媽」朱女士意外早逝的獨生女年齡相若，相處投契，2016年盛情邀請對方到淮海路的公司，向她借錢投資高回報汽車能源項目，分別於2016年及2017年與她簽訂3份投資協議，借畢其積蓄，並稱有事出國，讓她成為持股兩成的股東掌管業務。屠女其後誘騙朱女士以股東身份簽房產抵押合約向銀行貸款1,000萬元（約1,082萬港元）、一份具強制執行力的公證書及一份保證合約，承諾公司無法還貸則以個人資產清償。銀行工作人員2017年12月上門要求沒收朱女士兩套房產。

律師在一審中指出，朱女士丈夫簽名是屠女父親偽冒，公司涉貸款詐騙，3份合約宣告無效。二審發現該公司是空殼公司，且銀行發放高額貸款及簽訂合約程序涉違規，判決朱女士不需承擔擔保責任，並解封其房產。上海市公安局寶山分局2020年末接報屠女整容後辦假身份與家人逃往老撾，遂與當地警方合作將其緝拿歸案。屠女庭上承認，藉此躲避3,000萬元（3,247萬港元）外債，並在當地買通關係，用虛假死亡證明欺騙中國駐老撾使館認證以求脫身。