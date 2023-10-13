內地白酒需求疲軟　推動產品健康和年輕化

上海市周三（11日）舉行第十九屆中國國際酒業博覽會中國濃香名酒高質量發展論壇，會上關注市場白酒需求疲軟，業績成長率不如往年，希望推動產品創新和健康化，打開年輕消費者的市場。

中國酒業協會理事長宋書玉指出，過往白酒產業高度依賴經濟發展，近年受益於經濟增長、消費升級等紅利，白酒行業打開了高增長，特別是市場價格提升的通道。面對經濟大環境外在因素影響和產業長期累積的內部矛盾，白酒市場面臨壓力。他指出，現今白酒已從政務消費轉為商務消費，年輕消費者對酒文化、酒產品、飲酒場景都有更鮮明的消費需求，迫使產業緊跟創新。

江蘇洋河酒廠股份有限公司黨委書記、董事長張聯東指出，當前中國白酒消費群體中，21歲到30歲的年輕人消費增速最快，31歲到40歲族群的佔比最高，他認為當下白酒企業還需要探索進軍未來的新白酒、輕白酒，並以更潮流、時尚的姿態走近年輕消費者。五糧液技術研究中心主任鄭佳介紹，目前五糧液正與江南大學等研究機構針對飲酒健康、養生等領域進行研究，包括在白酒促進細胞自噬、抗氧化和延緩血栓形成等生物活性功能的探索。