「網紅校長」被指包養情婦　反斥舉報者曾敲詐

因言論出位、有「網紅校長」之稱的山西太原理工大學黨委書記、校長鄭強，近日在網上被舉報婚內出軌，包養情婦。他周四（12日）發聲明稱，舉報人早前曾編造訊息對他誹謗，以圖敲詐、勒索財物。鄭表示已報警，並委託律師依法維權。

一名暱稱「華趣」的網民周二（10日）晚在社交平台發文，指自己2015年和女友原本已到談婚論嫁的地步，但遭時任貴州大學校長的鄭強介入，讓他和女友之間的關係出現間隙。「華趣」稱，已婚的鄭強育有2名兒子，與其女友年紀相差30載，卻把她包養在廣西的別墅，又公開鄭強與其女友的聊天紀錄。

鄭強周四透過微信公號發聲明稱，已證實「華趣」為呂某，是一名釋囚。今年3月呂某開始聯絡他，希望得到幫助，但實際上希望他出面做擔保，貸款1,000萬元人民幣（約1,080萬港元）。鄭拒絕後，呂某開始編造各種不實資訊和證據，通過線上和線下方式對其誹謗，意圖以此達到敲詐、勒索財物的目的，並威脅其人身安全。當時鄭已主動向省紀委報告和說明情況。呂某上月再到太原理工大學紀委舉報，卻因無法提供證據而離開。鄭強調，假如他存在任何違反紀律和法律的言行，願意接受組織審查和處理。