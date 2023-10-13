台製潛艇獲美例外出口技術　量產型配備反艦導彈

台製潛艇原型艦海鯤號本月開始進行泊港測試，明年進行海測及戰鬥系統測評。台軍方高層人士周五（13日）指出，除了美製MK48重型魚雷，後續量產型潛艇還將配備潛射型反艦導彈、智能水雷等，可大幅提高武器系統運用的空間。美國專家指，海鯤號獲美方提供最先進、少數獲允許例外出口的部分技術，包括混合式帆罩與現代化光電桅杆系統，性能與戰力符合現代水下作戰需求。

另有國民黨立委指出，台空軍一度欠下總計300億餘元（新台幣，下同，約72.8億港元）後勤維保款項，經緊急調度仍欠30至40餘億元（約7.28億至9.71億港元）。台媒周五引述國防部指，為反制解放軍軍機不斷挑釁，台空軍近年零附件採購需求急增，確有遞延付款的情況，已調整管制預算及增列分年預算應對。

台灣國防部周五公布，截至當日早上6時的24小時內，偵獲解放軍派出14架次軍機、5艘次軍艦持續在台海周邊活動，其中一架運8反潛機進入台西南空域。對於美軍P8A反潛巡邏機周四（12日）過航台灣海峽，流傳被解放軍擊落，大陸軍媒澄清是謠言。