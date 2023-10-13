美日同盟維護台海和平穩定　陸國防批軍事脅迫

美國近日表示期待與日本共同推進美日同盟關係，維護印太地區和台海和平穩定，美方更稱對日防衞承諾涵蓋所有日轄領土，包括釣魚島。中國國防部發言人張曉剛大校周五（13日）表示，要求美方停止用雙邊同盟條約對第三國搞軍事脅迫。中國軍隊堅決捍衞國家主權安全和領土完整，堅定維護地區與世界和平穩定。

張曉剛周五在記者會表示，陸方一貫主張有關國家間防務安全合作不應針對第三方，更不應損害地區和平穩定。台灣是中國大陸領土不可分割的一部分，釣魚島及其附屬島嶼自古以來就是中國的固有領土。無論美日說甚麼、做甚麼，都改變不了這鐵一般的事實。中方要求有關國家尊重歷史、正視現實，停止渲染炒作所謂「中國威脅」，停止挑動對抗，停止散布虛假敍事和挑釁言論。對於有報道美國太空部隊已在內部討論與中國設立聯絡熱線，張曉剛回應，據他了解，兩國航天部門之間有溝通的渠道。

對日本據指有計劃增加在九州的自衞隊部署，另日本2024財年預算超過7.7萬億日圓（約4,000億港元），創歷史新高。張曉剛稱，近年日方不斷突破「和平憲法」約束和「專守防衞」原則，大幅增加防衞開支，加快新型作戰領域建設，發展遠程進攻能力，在軍事擴張的道路上愈走愈遠，給地區和世界和平穩定以及戰後國際秩序帶來嚴重挑戰，引發國內外廣泛質疑和高度警惕。中方敦促日方深刻吸取歷史教訓，多做有利於維護地區和平穩定的事，而不是相反。

另張曉剛稱，中國解放軍陸軍於周六（14日）至下周六（21日），將派兵赴印尼惹特區，參加東盟防長擴大會人道主義救援減災專家組實兵演習。