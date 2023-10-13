圍繞危害人類罪制訂公約　華籲慎重決策

中國常駐聯合國副代表耿爽周四（12日）在聯合國大會負責法律事務的第六委員會「危害人類罪」議題下發言，強調圍繞危害人類罪制訂公約應在形成廣泛共識基礎上慎重決策。他指出，近年有個別國家出於政治目的，在沒任何事實依據下捏造各種藉口，單方面擅自給他國貼危害人類罪標籤，借法律之名行干涉內政之實。

耿爽表示，中方認為《防止及懲治危害人類罪條款草案》本身仍存在諸多爭議，各方對是否以條款草案為基礎制訂一項國際公約遠未形成共識。他批評，個別國家的政治操弄只會給相關國際合作蒙上陰影，不利各方就危害人類罪問題坦誠對話。中方敦促相關國家改弦更張，停止將危害人類罪作為工具指摘打壓他國，避免加大危害人類罪被濫用、被異化的風險，無法實現打擊有罪不罰的目的。

中國常駐聯合國代表張軍同日在「聯合國同非盟合作」安理會公開會上表示，聯合國維和行動要善於學習借鑑非盟的有益做法，適應形勢變化並發揮應有作用，不能打着聯合國名義將所謂標準強加於非洲，這種做法干涉非洲內部事務，不利非盟與聯合國合作。中方將繼續為非洲實現和平發展，為國際社會加大對非合作發揮積極作用。