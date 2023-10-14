副教授美術館拍照跌死　家屬質疑護欄僅87厘米高

廣東省廣州市的華南農業大學53歲楊姓女副教授，周日（8日）在廣東美術館帶學生看展覽，期間在現場拍照時不慎墮樓，後腦着地身亡。內媒周五（13日）引述其家屬質疑，館內防護措施不到位，護欄只有87厘米高。廣東省文化和旅遊廳表示，已有工作人員介入協調善後工作。

親屬張先生（化姓）表示，楊女周日上午9時半和數名學生到廣東美術館，監控畫面顯示近中午時分，楊女在3樓天井旁拍攝取景，移步至護欄處後在畫面中消失。家屬到美術館查看時，發現3樓天井的欄杆高度很低，雖然館方在距離護欄20厘米左右處設置警戒線，但人一腳就可跨過去。監控鏡頭拍到楊女為了拍照跨過警戒線，但卻沒拍到具體如何墮樓。張先生指出，現場2樓天井上空有一大塊平鋪的黑布，高度與3樓護欄的上沿持平。他認為，這很容易給人造成錯覺，如沒黑布，空心的天井會讓人有懼高心理而更加謹慎。

楊女的妹妹楊琴（化名）表示，她周日下午從姐夫處得知姐姐出事的消息，抵達廣州後在殯儀館見到遺體已化完妝，沒能看到她之前的樣貌。楊琴質疑美術館的安全保障措施，認為缺乏足夠醒目的安全警示標語、標識；天井處護欄較低，不足以保證安全；現場也沒工作人員提醒，導致悲劇發生。楊女家屬與館方面談過多次，但仍未達成賠償協議。