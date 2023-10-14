藍白開會商整合方式　再定正副總統參選人

台灣總統選舉的參選登記時間逼近，國民黨和民眾黨開始進入整合協商階段，派出2對2幕僚陣容周六（14日）舉行「藍白合會前會」。民眾黨總統參選人柯文哲競選總幹事黃珊珊表示，會議主要是討論決定正副手搭配的民調和辯論方式，故不會立即有結論。柯文哲曾稱自己當正選的勝算最高，國民黨總統參選人侯友宜周六回應稱尊重對方聲音。

雙方在台北福華飯店舉行幕僚會談，會後雙方各自帶回意見與參選人討論。國民黨由侯友宜競選辦公室執行長金溥聰與秘書長黃健庭主談，民眾黨則由黃珊珊與柯文哲競選辦公室主任周榆修主談，過程全程錄影，會前會後均舉行記者會，並對外說明。

黃珊珊表示，公開透明、公共辯論、公正民調是民眾黨從本月初就提出的方案，得到善意回應是重要進展，今次會談一定會有紀錄和網上公告，會上不設任何前提，亦不會立即有正副手搭配的結論，要比完民調才知道。金溥聰表示同意，將針對將來會談主題交換意見，相信雙方在乎總統選舉結果，能否合作改變台灣未來，讓台灣遠離戰爭。被問及侯友宜造勢安排下月4日舉行，是否代表這之前藍白合都不會有結果，黃則稱要「一步一步來」。