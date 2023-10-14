逾半受訪者盼政黨輪替　賴清德籲支持者勿大意

台灣藍白陣營協商整合之際，民進黨總統參選人賴清德周六（14日）表示，仍未確定總統選舉到底有多少組人參選，但要勝選最後還是靠自己，呼籲支持者千萬不可大意，立委選舉也要贏。另外，他將不出席預計下周六（21日）舉辦的氣候辯論會，引發批評。民主文教基金會周五（13日）公布最新民調顯示，逾半數受訪者認為民進黨執政8年已夠，明年應實現政黨輪替，才對台灣民主政治發展最有利。

賴清德周六上午參加旅中鄉親賴清德後援會成立大會，未回應「藍白合」等議題。他致詞表示，在這次選舉如選出親大陸政權，民主陣營一定會頭痛，這天聚在這裏的使命就是贏得總統選舉。他批評大陸用文攻武嚇手段，要求台灣的主人放棄權利，接受「只要支持民進黨，印太地區便不會有和平」的意見，同時放出懷疑台灣及美國的言論。他又指摘國民黨籍台中市長盧秀燕更改台中捷運藍線路線，特別改到「有利人士」住家附近，「實在讓我們很失望」。

民主文教基金會民調顯示，53.4%受訪者支持政黨輪替，24.5%支持民進黨繼續執政，其餘人則表示不知道、無意見或拒答。至於藍白陣營誰較能整合更多資源，31.3%認為以國民黨總統參選人侯友宜為主，26.7%認為是民眾黨總統參選人柯文哲。另一民調顯示，賴清德以31.62%支持度居「四腳督」之首，之後依次為侯友宜26.48%、柯文哲20.67%及鴻海集團始創人郭台銘6.29%。至於選前會否轉投其他參選人，郭台銘支持者有37%表示可能會，賴清德亦有27%支持者或變心。