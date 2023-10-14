一帶一路高峰論壇將總結共識　明確合作方向

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇，將於下周二至三（17至18日）在北京舉行。中國外交部副部長馬朝旭周六（14日）在專訪中表示，本屆高峰論壇將發表一份主席聲明，梳理總結與會各方達成的共識，明確下階段推進高質量共建「一帶一路」的合作方向及重點領域。

除開幕式外，該高峰論壇將舉辦3場高級別論壇，圍繞互聯互通、綠色發展、數碼經濟主題深入交流，並結合貿易暢通、民心相通、智庫交流、廉潔絲路、地方合作、海洋合作等議題平行舉辦6場專題論壇，期間另舉行「一帶一路」企業家大會，由中外企業商簽一批合作項目。論壇亦將發布一份多邊合作成果文件清單、一份務實合作項目清單，全面梳理總結高級別論壇和專題論壇框架內形成的各項成果。

馬朝旭表示，至今逾140國、30多個國際組織的代表已確認與會，包括有關國家領導人等各界人士，與會嘉賓註冊數逾4,000人。本屆高峰論壇預計達成的成果豐富，包括合作文件類、項目類、資金類、舉措類成果，總量有望超越前兩屆高峰論壇。中方期待以此為新起點，同各方凝聚共識、總結經驗、規劃未來，推動「一帶一路」國際合作走深走實。