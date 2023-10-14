中美外長談以巴　華指軍事手段無出路

國際社會關注以巴局勢，中國外交部表示，中共中央政治局委員、外交部長王毅周六（14日）與美國國務卿布林肯通電話。王毅表示，以巴衝突面臨失控風險，認為軍事手段沒有出路，以暴易暴只會造成惡性循環。布林肯指美方支持以「兩國方案」解決問題，支持聯合國為緩解局勢、提供人道救援發揮作用。

王毅指中方反對一切傷害平民的行為，譴責一切違反國際法的做法，維護自身安全不能夠以傷害無辜平民為代價；當務之急是盡快停火降溫，避免加劇人道主義災難；遵守國際人道法，開闢人道救援通道；支持聯合國凝聚國際共識、安理會發揮應有作用。他強調，解決問題的根本出路在於落實「兩國方案」，建立獨立的巴勒斯坦國，實現以巴雙方和平共處，形容沒有阿拉伯和以色列兩個民族的和解，就沒有中東和平，呼籲盡快召開國際和會推動達成廣泛共識；又指美方應該切實發揮建設性作用，推動問題盡快回到政治解決的軌道上來。

此外，王毅與布林肯就中美關係簡要交換意見，王毅指近期中美陸續展開一系列高層接觸，雙邊關係出現止跌企穩勢頭，受到兩國人民和國際社會歡迎。他希望美方與中方相向而行，克服干擾、排除障礙，拉長正面清單、縮短負面清單，切實尊重中方核心利益和重大關切，推動中美關係回到穩定發展軌道。布林肯稱美方願與中方一道，負責任地管理美中關係，推動美中關係保持穩定。