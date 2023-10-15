不滿女友分手後找前夫　醋男當街持刀追斬

台灣傳媒上周六（14日）報道，新北市永和區一名翟姓女子近日與陳姓男友分手後，上周五（13日）前往杜姓前夫家中訴苦，詎料陳男突然闖入，憤怒下持刀追趕她。女方跑到大街上，獲杜男駕駛電單車救走，期間對方曾遭陳男砍傷手部，所幸未危及性命。陳男隨後逃往桃園市，警方目前已鎖定並持續追捕他。

翟女上周三（11日）與39歲的陳男分手，上周五到杜男家中訴苦，卻遭一直跟蹤她的陳男發現。陳男看見兩人獨處後醋意大發，掏出的水果刀企圖攻擊翟女。翟女率先逃離杜男家，並在樓下一直繞圈逃跑。杜男隨後駕駛電單車趕到，期間與陳男發生爭執並被砍了一道長8厘米的刀傷，最終亦成功救走翟女。陳男意識到闖禍後立刻搭車逃逸至桃園市平鎮區，警方已派員前往搜查，預計將以傷害、恐嚇等罪嫌偵辦。

翟女與杜男感情不睦離婚，因兩人育有一子而保持聯繫，翟女恢復單身後與陳男交往，對方卻在交往後性情大變，經常對她惡言相向，甚至拳打腳踢，她最終選擇分手。陳男無法接受，更認為兩人分手與杜男有關，因而瘋狂尾隨翟女，遂發生上述一幕。