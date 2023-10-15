內地新興黑色產業鏈　販售外賣惡意索賠教程

內媒上周六（14日）報道，內地社交平台最近出現不少販售惡意要求「外賣賠付」的教程，不法分子以收費50元至300元（人民幣，下同，約54至321港元）的價格，公然教授他​​人以虛構在外賣中吃到異物等方式，投訴商家並索償。外賣平台表示，已成立惡意索賠治理小組，並與警方合作處理多宗有關案件。

報道指，多個網絡平台出現外賣賠付的教程，包括百度貼吧有專門的「美團退款吧」，累計發貼量逾6,000篇，排名靠前的均為出售外賣賠付攻略貼文；QQ群組亦有許多相關的「賠付群」，有賣家會在教程中教導消費者收到外賣後，以吃到蟲子及毛髮等異物為由，並提供照片作證據申請投訴，可獲得一定賠款。不少受害商家稱，曾收到數次聲稱外賣中有異物的投訴。其中一間連鎖餐廳的經理表示，有顧客傳送一張嘴巴流血的照片並要求賠償1,000元（約1,071港元），在拒絕店家要求到店中對質的請求後，將賠償金額降至800元（約857港元）作罷，經理後來發現其他門店亦有相同情況。

外賣平台美團表示，平台可辨識部分異常交易行為，一旦發現惡意索賠，將會整理相關線索和證據並交予市場監管部門和警方調查。美團還成立了惡意索賠治理小組，近一年來已協同有關部門破獲30宗案件、逮捕逾40人，累計幫助商家挽回2,400萬元（約2,571萬港元）損失，亦有不法分子因而遭刑事拘留。法律人士指，惡意索賠涉嫌敲詐勒索，而販賣相關教程可能涉嫌傳授犯罪方法罪，會被追究法律責任。