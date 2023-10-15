以巴戰事造成華人4死6傷　中國特使本周訪中東

中國政府中東問題特使翟雋上周六（14日）受訪談及以巴戰事，他指衝突正在加速擴大，以色列接壤黎巴嫩和敘利亞邊境發生武裝衝突，對區域和國際社會的外溢效應擴散，國際社會必須高度警惕，合力管控局勢、避免情勢失控。他將於本周訪問中東地區相關國家，與各方進一步加強協調，工作方向是停火止戰、保護平民、緩和局勢、推動和談。

翟雋指出，加薩地區斷水、斷電、斷燃料，醫療系統崩潰，糧食嚴重不足，有40多萬人流離失所。國際社會必須立即行動起來，敦促相關各方嚴格遵守國際人道法，盡快開闢人道救援通道，全力避免嚴重的人道災難。聯合國在巴勒斯坦問題上有不可取代的重要角色，中國作為安理會常任理事國，將一如既往支持聯合國主導斡旋、提供人道援助，推動局勢盡快降溫。

翟雋表示，中國外交部在衝突爆發後第一時間啟動領事保護應急機制，已發布安全提醒，呼籲大家「暫勿前往」衝突區，敦促有關方面採取有效措施，保障中國公民和機構安全。至今有4名中國人不幸遇難，6名傷者正在醫院接受治療，2人失聯，仍有數名中國公民滯留加薩，外交部與他們保持密切聯繫，協助他們向加薩南部轉移，盡快撤離至安全地區。