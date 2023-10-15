女子接手家族製瓷工藝　冀吸引年輕人傳承

瓷器總給人一種老氣的刻板印象，江西省景德鎮市一名出身製瓷世家的女子卻希望能扭轉世人的看法。儘管她曾經不理解父母的製瓷工作，但為避免家傳手藝後繼無人，毅然決定接手製瓷工藝，目前更希望能吸引更多年輕人加入，共同傳承此門工藝。

墨墨父母是陶瓷工人，幼年時她曾一度認為這是份辛苦、不太體面，且經常弄得很髒的工作。她大學時期修讀新聞傳播專業，畢業後卻未按照學科作為未來職業，反而選擇繼承家業。

自2011年起，她與丈夫開始擺地攤售賣微瑕瓷器，此後5年間共售出逾1萬件瓷器，並成功累積了第一桶金。利用這筆資金，她嘗試以柴窰燒製瓷器，旨在尋找最合適的燒製配方，前後花費36萬元人民幣（約38.5萬港元）才順利解決成品率不足的難題。

墨墨憶述，擺地攤期間大部分顧客為中老年人，由衷地希望能打開面向年輕人的市場，遂在2020年起至今，在短片平台發布超過500則影片，並與近30間名窰口合作製作數十萬款瓷器，包括比紙薄的薄胎瓷和遇水會化開的冰裂釉等，逐漸吸引不少希望學習製瓷的年輕人，更有老工匠見此亦願意出山教學。