中銀前董事長劉連舸涉受賄　最高檢依法逮捕

最高人民檢察院周一（16日）表示，中國銀行股份有限公司前黨委書記、董事長劉連舸涉嫌受賄、違法發放貸款，已由國家監察委員會完成調查。案件移送檢察機關審查起訴，最高檢依法對劉連舸作出逮捕決定，目前正在進一步辦理中。

中央紀委國家監委3月31日通報，劉連舸涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。早於同月19日，中國銀行曾公告，收到劉連舸辭呈。劉連舸因工作調整，辭去該行董事長、執行董事、董事會戰略發展委員會主席及委員、企業文化與消費者權益保護委員會委員職務，該辭任自2023年3月18日起生效。

中央紀委國家監委本月7日通報，經調查，劉連舸棄守金融風險防控職責，大肆違規插手信貸項目，違法發放貸款，造成重大金融風險，私自攜帶違禁書刊入境；違規收受禮品禮金、出入私人會所、接受滑雪和旅遊安排，長期借用管理對象車輛；徇私錄用調整提拔幹部；違規經商辦企業；違規干預資金借貸，私自留存涉密資料；道德敗壞，家風不正，對親屬失管失教；擅權妄為，「靠金融吃金融」，利用職務便利為他人在貸款融資、項目合作等方面謀利，並非法收受巨額財物。