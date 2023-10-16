內地去年結緍人數不足700萬對　連跌9年

內地近年結婚人數持續減少，結婚年齡也在推遲。國家民政部最新公布數據顯示，去年依法辦理結婚登記683.5萬對，較前一年下降10.6%，也是連續第9年下跌。分析認為，結婚人數下跌跟適婚人數減少、思想觀念變化、新冠疫情影響等因素有關。

民政部發布的《2022年民政事業發展統計公報》顯示，內地結婚人數自2013年達到1,346.9萬對的最高峰後連續下降，2019年結婚人數跌破1,000萬對，2020年跌破900萬對，2021年跌破800萬對，到2022年則跌破了700萬對。去年內地結婚登記人口中，20至24歲人群佔比僅為15.2%，較上一年下降1.3%。相比2012年該年齡人群佔比為35.5%，10年間減少近20%。去年25至29歲人群佔結婚人口37.24%，是自2013年以來連續10年成為佔比最高的年齡段。根據《中國人口普查年鑑2020》，2020年平均初婚年齡為28.67歲，較2010年的24.89歲增加了3.78歲。

國家衞生健康委人口家庭司副司長楊金瑞曾稱，90後、00後作為新的婚育主體，絕大部分成長和工作在城鎮，受教育年限更長，面臨的就業競爭壓力更大，婚育推遲現象十分突出。此外，內地出生人口近40年連續下降，意味處於適婚年齡的年輕人數量也在下降。