台軍燃料採購預算破百億新台幣　仍恐不敷支出

解放軍軍機及軍艦擾台次數大增，台灣國防部不斷上調燃料採購預算，不僅連續4年超支，明年預算更高達108.7億元（新台幣‧下同，約27.8億港元），較2020年法定預算增加1.3倍，但仍恐不敷支出。

台灣立法院預算中心周一（16日）指出，截至今年8月底台軍燃料採購預算55億元（約14億港元），但實際支出67.8億元（約17.3億港元），超支比率為23.29%。預算中心指出，明年國防部所屬單位預算案中，雖多項燃料採購預算編列基準均較本年有所調降，但「JP-8航油」及「普通柴油」 等多項燃料預計採購數量較本年大幅增加，明年採購預算將增加。預算中心表示，2020年至2022年的燃料實際支出費用均高於預算，不敷支出數及超支比率逐年大增。

台灣國防部自2020年9月起在官網設置「即時軍事動態」，並每日公布台海周邊海空域發現的解放軍軍機、艦動態。解放軍軍機架次及解放軍艦艘次，均一年比一年多，因此台軍需派遣艦艇或空中巡邏兵力應對，廣播驅離及出動防空導彈追蹤監控。因應海、空軍頻繁應處作為，台灣國防部近年不斷增加主要燃料採購預算。