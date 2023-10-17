涉電騙遭華懸賞通緝　緬北佤邦開除2官員

中國公安部門日前懸賞通緝2名緬北涉華電訊網絡詐騙犯罪頭目鮑岩板和何春田，經證實為緬甸佤邦自治區的官員。佤邦自治區聯合黨中央委員會周一（16日）發通報稱，由於上述兩人觸犯中國相關法律、法規，已將他們撤職。

中國公安部上周三（11日）發布分別來自浙江省杭州市和雲南省昆明市公安局的懸賞通告，指陳岩板（又名鮑岩板）、肖岩塊（又名何春田）長期組織開設詐騙窩點，實施針對中國公民的電騙犯罪活動，如提供有效線索和協助抓捕，將給予10萬至50萬元人民幣（約10.8萬至54萬港元）獎勵。通報顯示，兩人均有中國戶籍及身份證，在佤邦擔任幹部職務。其中鮑岩板為緬甸撣邦第二特區建設部部長，何春田則任勐能縣縣長。

據佤邦聯合黨中央委員會通報，鮑岩板、何春田身為佤邦高級幹部觸犯中國相關法律、法規，被中國公安下發通緝令，在國際和周邊地區造成巨大負面影響，也間接影響佤邦與鄰國的政治互信及友好往來。該委員會經研究決定，對鮑岩板撤銷佤邦聯合黨政治局委員職務、開除黨籍軍籍、撤銷建設部部長職務處分；對何春田撤銷勐能縣縣長職務處分。昆明和杭州公安局仍在繼續懸賞徵集兩人犯罪線索，其他情況不便透露。