華戰機攔截加國偵察機　距離最近不足5米

加拿大皇家空軍周一（16日）指控，中國解放軍戰機在國際空域攔截皇家空軍偵察機，行為具攻擊性、不安全和不專業。乘搭偵察機的加拿大媒體報道，解放軍戰機最近距離加拿大偵察機不足5米，期間發射多枚照明彈，加拿大偵察機一度與基地失去聯繫。中國外交部未回應報道。

加拿大環球新聞報道，涉事加軍CP140奧羅拉偵察機上13名機組人員，當時正執行聯合國決議的霓虹行動（Operation Neon），阻止向北韓非法運送石油，期間發現一艘被列入名單的可疑船隻。CP140任務長達8個多小時，至少兩架不同中國戰機連續多小時攔截，大部分行為專業。惟其中一架配備空對空導彈的解放軍戰機近距離來回飛行，加軍認為它把CP140置於盲區。

攔截過程中，CP140設備出現明顯通信故障，機組人員與基地失去聯繫。不久，解放軍戰機附近先後發射多枚類似煙花的照明彈。加拿大空軍少將赫德爾斯頓（Iain Huddleston）指，解放軍戰機最初在遠離CP140機翼外發射兩枚照明彈，這不特別令人擔憂。但飛行員報告，解放軍戰機此後在CP140前部附近發射照明彈，是非常不安全行為，令人擔憂。

事發時影片可見，解放軍一架配備渦扇10B引擎的殲10S戰機接近CP140。赫德爾斯頓稱，解放軍戰機攻擊性活動原因不明，加拿大軍機仍留在國際水域上空，通過無線電向解放軍表明身份和行動。他強調加軍是來執行聯合國決議，不是反對中國，不希望發生意外導致人員傷亡。解放軍攻擊性增加出乎意料，且沒有必要。相關互動屬高風險，加軍已收集證據記錄事件，擬讓外交機構介入。