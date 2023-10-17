港女在台分娩後變植物人病逝　夫獨育幼女陷困境

嫁到台灣的香港女子白小姐在台產嬰後變植物人，很遺憾地去年10月30日不治逝世，終年僅31歲，留下2歲多幼女由台籍丈夫鄭先生獨力撫育。鄭先生曾控訴涉事的台中婦產科診所名醫不果，無力再負擔刑事追究的費用。東網近日從鄭先生委任的陳律師方面獲悉，高齡的鄭父最近患病，鄭先生工作之餘還要照顧幼女及赴醫院照料父親，極盼望能獲得社會救援。

東網專訪鄭先生，他表示2016年和白小姐透過網絡認識，見面後一見鍾情，結婚後白小姐前年9月在台中產嬰，因失血過多腦部受損成植物人，鄭先生質疑醫護未有即時採取輸血及壓迫止血等醫療急救措施，錯過最佳救治時機。在妻子躺於病床期間，鄭先生為籌措龐大的醫療費用及對負責醫生提告傷害，四處奔波並費盡心神氣力，還要照顧年幼女兒，對只是普通上班族的他而言壓力之大不言可喻。那時，白小姐的母親和姊姊自前年10月已在台灣，惟因兩人簽證無法延長，必須返回香港再來台灣，期間曾一度讓鄭先生陷入嚴重無助。

台中地方檢察署去年6月依據醫事審議委員會的醫療鑑定報告，對負責生產的醫生予以不起訴處分，讓鄭先生感到不公不義。他向東網表示，和醫療體系對抗的他處於弱勢，認為台灣醫療已凌駕法律之上，他經由委任的陳律師尋求民事訴訟，只是希望多少得到補償，但再多的補償也無法讓其妻活過來。他指女兒已漸長大，對外界事物開始有感知，他無法向對方解釋媽媽在哪裏，雖然令人難過，但看到女兒健康成長令他重拾笑容。

鄭先生提到，父母已年邁無法工作，現在少了妻子，生活負擔更是沉重，希望有社會各界援助。台中市政府衞生局曾介入醫療糾紛調解會，社會局亦有介入，但該診所及醫生皆認為沒有疏忽而無意賠償致調解不成立。目前本案由陳律師循民事向該診所及醫生提起醫療疏忽賠償訴訟，並為鄭先生向台中地方法院申請訴訟救助，希望減輕繳交法院裁判費用負擔。

駐台記者宋江誠報道