台巴士公司欠薪276萬新台幣　司機罷工

在台灣台中市擁有13條巴士路線路權的四方客運屢積欠員工薪水並拖延發薪，至今共積欠276萬元（新台幣，下同，約68萬港元）。周二（17日）旗下巴士路線幾乎全部停駛，全公司61名司機中的45人到勞工局申請勞工調解要求終止勞動合約，該部門將對公司罰款4萬元（約9,800港元）。

四方客運未準時在周日（15日）發放薪水，此次已是第3次出現類似情況，大批司機決定於周二全面罷駛。司機代表提出3項聲明，包括要求公司立即發放薪水；與公司終止合約，但對方需發放資遣費及特休代金；最後要求交通局扣押對公司的補助款，並將此用作員工薪水。目前四方客運476班次中，僅開出6班。該公司周二提出4點聲明，包括期望邀請第三方召開第2次協調會；周一（16日）協商會議中雙方協調未成的分歧，主要在於政府預算撥付及程序與限制；希望交通局一次性支付公司於5至9月虧損補助的約1,600萬元（約393萬港元）。

司機代表洪瑞順表示，公司周一發公告指市政府的補助金尚未發放，要等該筆資金發放後在下月15日發放全部欠薪。大部分司機不能接受此做法，遂到台中市勞工局遞件申請調解。市勞工局隨後回應稱已受理，將擇日安排勞資調解。市政府則表示，周二開始協調其他業者啟動代駛停駛路線，確保乘客權益。