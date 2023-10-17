中國高鐵首次出口歐洲　匈塞鐵路料2025年啟用

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇周二（17日）在北京開幕，中國中車旗下中車長春軌道客車股份有限公司（下稱中車長客）與塞爾維亞建設、交通和基礎設施部正式簽署高鐵採購合約，這也是中國時速200公里以上高鐵首次出口歐洲。

自2019年匈塞鐵路建設開始，中車長客積極深入塞爾維亞市場，促成了中塞兩國在高鐵領域的合作。匈塞鐵路是中國與中東歐國家共建「一帶一路」的標誌性項目，路線全長341.7公里，其中塞爾維亞境內長183.1公里，匈牙利境內長158.6公里。該項目投入營運後，匈塞兩國首都之間的旅行時間將由8小時縮短至3小時。匈塞鐵路是繼印尼雅萬高鐵後，中國走出海外的第二條高鐵。

此次簽約列車為動力分散型電力動車組，包括20輛（5列）高速動車組，車輛採用4輛編組（2動2拖），最高營運時速200公里，計劃於2025年投入使用。中車長客表示，此次簽約的高速動車組技術成熟、安全可靠，並根據歐洲互聯互通技術規範和歐洲技術標準，以及匈塞鐵路具體需求，為匈塞鐵路度身訂造的電動車組，具有更智能、更綠色、更舒適等特點。

在柬埔寨，周一 （16日）由中資企業建設營運的暹粒吳哥國際機場正式通航。中國外交部發言人周二表示，該機場是第一座由中資企業在海外以投資建設營運模式實施的國際機場。柬方表示，該機場將成為連接國際航空線路的紐帶，帶來更多的國際遊客和投資者，進一步推動柬埔寨的經濟社會發展。