遲近百年　林徽因將獲美大學補頒建築學學士學位

美國賓夕凡尼亞大學斯圖爾特·韋茨曼設計學院（Stuart Weitzman School of Design）周一（16日）宣布，將於明年5月18日舉行的畢業典禮上，為1924年於該校就讀的中國著名女建築學家林徽因補頒建築學學士學位，這項榮譽遲到將近100年。

林徽因當年與梁思成一同赴賓夕凡尼亞大學修讀建築，惟該系當時不招收女學生，她只能註冊修讀美術系，並同時完成大部分建築學課程要求，成為校內完成建築學學業卻未獲頒學位證明的學生。就讀期間，她不僅選修所有建築設計課，學習設計理論、繪畫和建築史，更擔任建築設計的助教，許多皆獲得「卓越」（Distinguished）等級評分。

該校建築系後於1934年正式開始招收女學生，但林徽因遲遲未獲補頒學位證明。斯圖爾特·韋茨曼設計學院院長斯坦納（Fritz Steiner）去年發起調查和審查程序，認為林徽因在校期間已表達渴望學習建築並成為建築師，卻因女性身份一直未獲授予學位，形容這是歷史遺留的錯誤，現在是時候糾正。