拜登擬追加1000億美元預算　援助以色列烏克蘭台灣

英媒周二（17日）引述多名消息人士指，美國總統拜登可能考慮要求國會通過約1,000億美元（約7,800億港元）追加預算方案，當中包括對以色列、烏克蘭和台灣的國防援助。參議院領袖同日表示，預期拜登在本周內提出相關預算要求，以援助上述3地及加強美國邊界安全。

報道引述消息人士指，這項請求是一整年預算，所以金額才如此大，拜登政府官員數周以來一直在規劃該預算請求。參議院外交事務委員會主席卡丁（Ben Cardin）表示，他尚未看到追加預算的具體金額，但即使是上述龐大金額他也不會驚訝，希望足夠明年所需；又認為在兩黨支持下，參議院通過預算的機會很大。

參議院多數黨領袖舒默在記者會上表示，將盡一切努力確保參議院提供以色列支持和方案其他部分，爭取在本周末獲得該方案。有國會消息稱，以色列要求100億美元（約780億港元），以回應巴勒斯坦武裝組織哈馬斯攻擊其公民。拜登政府高官周三（18日）就以巴局勢向參議院舉行機密簡報會，被指控充當未經註冊埃及特工的參議員梅嫩德斯不會出席。