華與塞爾維亞簽自貿協定　中東歐國家首例

中國商務部部長王文濤與塞爾維亞國內和對外貿易部部長莫米洛維奇，周二（17日）分別代表本國政府簽署雙邊自由貿易協定。這是中國與中東歐國家簽署的首個自貿協定，也是中國簽署的第22個自貿協定，塞爾維亞成為中國第29個自貿夥伴。

中國商務部國際司負責人介紹和解讀中塞自貿協定，形容這是擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡的又一重要實踐，也是第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇的重要成果。中塞自貿協定談判今年4月正式啟動，在5個月內舉行了2輪正式談判和近30次工作組會議，上月底實質性完成全部談判。協定簽署後，雙方將分別履行各自國內程序，推動協定早日生效實施。

中塞自貿協定包括序言和10個章節，涉及貨物、其他規則領域、機制條款等方面。中塞雙方將分別對90%的稅目相互取消關稅，其中逾60%稅目將在協定生效後立即取消關稅，雙方最終零關稅稅目的進口額比例都達約95%。塞方將中方重點關注的汽車、光伏組件、鋰電池、通訊設備等納入零關稅，中方將塞方重點關注的牛肉、葡萄酒、堅果等納入零關稅。雙方將深化海關合作，並同意在投資促進和投資便利化等方面開展合作。