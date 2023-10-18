黑龍江人大常委會前副主任受賄及挪用公款　判囚14年

黑龍江省人大常委會前黨組成員、副主任宋希斌受賄、挪用公款一案，周二（17日）由遼寧省瀋陽市中級人民法院一審公開宣判，以受賄罪判處他有期徒刑13年，並處罰金300萬元（人民幣，下同，約324萬港元）；以挪用公款罪判處有期徒刑3年，決定執行14年刑期並處上述罰金，追繳其受賄所得財物及其孳息再上繳國庫。

庭上指出，宋希斌在2005年至2021年先後利用不同職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為相關單位和個人在企業經營、土地置換、工程承攬、職務提拔等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物共計折合約3,532萬元（約3,817萬港元）。宋希斌2014年利用擔任哈爾濱市委副書記、市長職務上的便利，為謀取個人利益，個人決定以單位名義將哈爾濱市財政專項資金5,000萬元（約5,403萬港元）出借給其他單位進行營利活動。

法院認為，宋希斌的行為構成受賄罪、挪用公款罪。鑑於他到案後如實供述自己罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實和挪用公款犯罪事實，挪用公款罪構成自首；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，挪用的公款在一審庭審前已被全部追回，具有法定、酌定從輕或減輕處罰情節，法院遂作出上述判決。