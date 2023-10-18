未拴繩惡狗追咬小孩　多地加強大型犬管理

四川省成都市一名2歲女童日前遭兩犬咬傷，右腎挫裂傷，目前仍未脫離危險期。樂山市最新也傳出發生狗咬人事件，再度引起關注。內媒周三（18日）報道，全國多地近日均宣布將加強養狗管理，部分地區更禁止飼養大型犬和烈性犬。

四川樂山夾江縣一隻未拴繩的狗周日（15日）當街撲咬小孩，路人見狀合力驅趕咬人的狗，但狗被趕走後又折返追趕路人。事發地旁邊小區物業管理員工稱，當時兩名保安拿工具幫忙驅趕狗隻，小孩被狗咬出幾個牙印。當地警方及轄區街道辦則表示，當天已派員到場處理，並捉走涉事狗隻，正進一步追查其來源。

成都狗咬女童事件發生後，當地有傳部分小區成立打狗小隊，捕捉和驅趕無主人看管、無牽繩的狗。惟成都市住建局物業事務中心工作人員周三表示，沒接到相關文件通知；當地小區物業員工也稱，未獲通知要成立打狗隊。至於早前被咬傷的女童，已轉到四川大學華西醫院深切治療部。其母鄧女士周三稱女兒仍昏迷，由於傷口較多，正接受抗感染治療。鄧女士至今仍因沒保護好女兒感到自責，又表示寧願是自己被咬傷。她批評，涉事狗隻的主人從沒聯絡她，更沒有道歉。

四川射洪市公安局周二（17日）發出通告，規定養犬單位或個人須前往所在地派出所辦理養犬登記，禁止飼養烈性犬和大型犬，並規定犬隻外出時應掛牌束鏈。河南省周口市沈丘縣同日宣布，將開展集中整治行動，盡快實現縣城區無大型犬、烈性犬及無主犬的目標。四川峨邊彞族自治縣周二宣布，凡在縣城區公共場所發現無人看管犬隻，一律視為流浪犬捕捉。廣東深圳市疾控中心早前發布數據顯示，今年頭8個月全市犬傷人數近15萬人。另有人發現，成都狗咬女童事件中涉事狗種之一的洛威拿犬，竟不在深圳市禁養烈犬之列，反而名單有秋田犬，故希望相關部門能盡快更新名單。