七星潭相隔34年再列紅色海灘　台軍操演兩棲登陸

台媒周三（18日）報道，自1989年漢光6號演習後，台軍未曾將東部花蓮縣七星潭海岸納入「紅色海灘」，今年國防部檢討解放軍可能對台兩棲登陸的近20處海灘，重新將七星潭納入，由於海灘鄰近空軍花蓮和佳山基地，當日早上的海軍陸戰隊兩棲登陸操演成效受到關注。

據報道，台國防部5月起下令擴大驗證及檢討解放軍可能對台兩棲登陸的「紅色海灘」，一向被評估為登陸難度高、障礙多的七星潭海岸也重新被納入，並要求實施試登與戰備攻防檢驗。海軍陸戰隊指揮部先遣部隊周三清晨5時許，開始在七星潭東昌漁場附近海灘展開前期部署，海軍大氣海洋局出動機動灘頭氣象觀測車偵測，坦克登陸艦中和號其後放出3輛AAV7兩棲突擊車，模擬3個舟波、36輛突擊車泛水登陸七星潭海灘，短暫檢整和停留後回到中和號完成驗證。

另外，台外長吳釗燮同日到立法院外交及國防委員會作業務報告，對於南韓、日本及美國已建立三方安全熱線，有立委質詢台灣是否具備與美日韓的熱線。吳釗燮稱不適合直接回答，但如台灣與重要盟友需要緊急聯繫時，強調有辦法雙向聯繫。