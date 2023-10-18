非法獵捕買賣小熊貓　11人遭判囚3至14年

最高人民法院周二（17日）發布10宗國家公園司法保護典型案例，其中李某華等11人分別非法獵捕、出售、收購、運輸國家二級野生保護動物小熊貓、國家一級野生保護動物金絲猴等，總值972萬元（人民幣，下同，約1,040萬港元），被四川省雅安市中級人民法院裁定危害珍貴、瀕危野生動物罪成，判囚及罰款。

2019年至2020年4月期間，李某華父子購入15隻野生小熊貓，將其中14隻運至山東萊州及江蘇南京等地後，售予一名民眾及3名動物園經營者，非法獲利29萬元（約31萬港元）。李某華父子之後再夥他人在四川瀘定縣購入3隻小熊貓，返回途中被捕。李某華父子另涉嫌到大熊貓國家公園的核心區平武縣購入18隻金絲猴，僱人運至安徽銅陵售予動物園經營者，非法獲利56萬元（約60萬港元）。

涉事11人遭雅安市人民檢察院以危害珍貴、瀕危野生動物罪提起公訴及附帶民事公益訴訟。雅安市中級人民法院分別判處李某華父子等11人3至14年有期徒刑不等及罰款5萬元至50萬元不等（約5.34萬至53.4萬港元）。李某華父子另須與數名涉案人為民事公益訴訟共同賠償44萬元（約47萬港元）及50萬元。涉案動物園經營者被判5年內，禁止從事與野生動物相關的經營活動。