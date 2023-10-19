一帶一路高峰論壇形成458項成果　王毅稱中美不妨較量

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇周三（18日）在北京結束，共形成89項多邊合作成果文件清單及369項務實合作項目清單。中國外交部周四（19日）發布消息指，中共中央政治局委員、外交部長王毅周三在高峰論壇新聞中心舉行中外記者會，被問及如何看美版「一帶一路」時，表示不妨在國際上比一下。

王毅表示，本次高峰論壇有來自151個國家和41個國際組織的代表來華參會，註冊總人數超過1萬人。他指出，這次論壇發出最清楚的信號是團結、開放共贏，而這次論壇形成最重要的共識是開啟高品質共建「一帶一路」新階段，並提出最宏偉的願景是攜手實現世界現代化，堅持最鮮明的特色就是行動導向高效務實。期間各方共形成458項成果，數量遠超過第二屆高峰論壇，包括《深化互聯互通合作北京倡議》、《「一帶一路」廉潔建設高級原則》等重要合作倡議及制度性安排。

王毅強調，這次高峰論壇說明，和平發展、合作共贏是大勢所趨、人心所向，冷戰對抗、脫鈎斷鏈逆歷史潮流、沒有出路。對於美國主導的「全球基礎設施和投資夥伴關係」被指是針對中國的一帶一路，王毅認為此說法是把經濟問題政治化，短視、負面且不會得到國際認同，中方願從正面角度看待競爭，但不應是相互抵銷而是相互促進，看看誰能為發展中國家建設更多。