熱帶風暴三巴或今登陸海南　廣東湛江暴雨成災

熱帶風暴「三巴」逐步吹向海南島，中央氣象台周四（19日）早上繼續發布颱風藍色預警、大風黃色預警及暴雨黃色預警。受三巴外圍環流和偏東氣流共同影響，廣東省湛江市多地遭暴雨侵襲，多段路面水浸甚至塌陷，有車輛陷入。該市根據當前形勢啟動防汛IV級應急響應，並呼籲民眾在暴雨期間非必要不外出。

據預測，三巴周四清晨位於海南省東方市近海，中心附近最大風力達8級，將於當日擦過或登陸海南東方一帶沿海，周四晚至周五（20日）早上料在北部灣北部逐漸轉向偏南方向移動，之後強度逐漸減弱。受三巴和冷空氣共同影響，華南地區有較強風雨天氣，南海西部和北部灣將有大浪到巨浪，海南和廣西沿海都將受風暴潮影響，國家海洋預報台周四將風暴潮預警級別升為黃色，同時繼續發布海浪藍色警報。

湛江周三（18日）晚至周四早上普降大到暴雨，局部地區有大暴雨到特大暴雨，預計周四至周六（21日）仍有一次暴雨到大暴雨的降水過程。由於本輪暴雨持續時間長，受河水頂托導致排水緩慢，目前市區昌大昌片區、海濱大道、建設路、海田路、北站路、麻赤路等路段均嚴重水浸，另外中心城區多條道路受水生態治理子項工程項目施工影響，容易形成鬆動塌陷，構成安全風險。湛江市防汛防旱防風指揮部正對重點危險區域、嚴重內澇點和主要搶險救援道路，實施臨時交通管制、臨時停電等措施，加緊排澇搶險。