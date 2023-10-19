華批美長臂管轄　為維護霸權制裁中國企業及個人

美國商務部本月初將42家中國企業列入出口管制清單，指這些企業支持俄羅斯國防工業基礎。中國國家安全部周四（19日）在官方微信號發文，批評美方打着「民主、廉潔、公平、透明」等幌子，再次大行「長臂管轄」制裁中國企業與個人，以維護其霸權，其專橫跋扈、損人利己、巧取豪奪的本質暴露無遺。

文章稱，「長臂管轄」最早出現於20世紀50年代的美國法律中，用於協調美國各州之間的司法管轄權問題，美國利用其在政治、經濟、科技、意識形態等領域的強大實力，以所謂維護基於規則的國際秩序為由向別國施壓，實際上是把家法幫規包裝成國際規則，扮演世界警察角色。文章指摘，美國一貫秉承「美國第一」的戰略，維護霸主地位，不惜損人利己，向盟友下手，美國長臂管轄已完全淪為借國家公權力打壓商業競爭對手、干涉正常國際商業交易的工具。

文章提到，美國如今將打擊重點瞄準中國，其中中興通訊被美國多番制裁，成為美國利用長臂管轄巧取豪奪的一個縮影。中國國家安全部批評，美國的制裁行徑嚴重影響中美科技公司的正常合作，加劇全球供應鏈的安全風險，是極端短視；強調美國長臂管轄違背和平、發展、合作、共贏的歷史潮流，單邊制裁的最終破產將是歷史必然。