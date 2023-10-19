美在台協會主席稱對台安全承諾　不受以巴局勢影響

美國在台協會（AIT）主席羅森伯格（Laura Rosenberger）周日（15日）起訪問台灣5天，期間與3名總統參選人民進黨的賴清德、國民黨的侯友宜、民眾黨的柯文哲會面。她周四（19日）表示，訪台重點之一是重申美對台安全承諾；被問及以巴局勢會否衝擊美台軍售時強調，美對台夥伴關係有長遠持久利益，不受到世上任何地方影響。

羅森伯格周四與台灣媒體舉行圓桌座談，致詞時指出美方反對任何一方單方面改變現狀，也包括不支持台灣獨立，美國支持兩岸展開對話，呼籲北京與台灣溝通。她表示，台灣面臨不少挑戰，北京一直在台海施壓脅迫，但美台間也出現很多不可思議的機會，讓雙方關係擴展，因此美國將台灣放在優先順位至關重要。她又指，美國將繼續致力維持與台灣的非官方關係，期待未來兩岸分歧以不受脅迫的方式和平解決，而解決方式要獲台灣人民接受。

羅森伯格強調，美國希望更了解台灣總統參選人對台灣的願景，也希望他們了解美國的優先目標和利益，不論誰當選美方都準備好與其合作。對於「藍白合」的情勢，她稱應由台灣選民決定下任領袖是誰，她不會評論兩黨動態，重申來台並沒對任何參選人面試的意思。至於今次未有會見鴻海集團始創人郭台銘，她解釋AIT是依據台灣的中央選舉單位認定的總統參選人，來決定跟誰互動。