行政院通過修正案　機密檔案不再永久保密

台灣行政院會周四（19日）通過由國發會擬具的政治檔案條例等部分條文修正草案，未來將刪除永久保密規定，增列屬機密政治檔案，除了有特殊情況，最遲屆滿40年便解密。此外，為掌握涉密人員出境，針對與外國、大陸、香港或澳門人士聯繫、接觸的情況，增訂涉密人員返台後的通報義務及處罰規定，以維護台灣安全利益。

國發會指出，政治檔案條例自2019年公布施行至今已4年，為落實轉型正義政策，促進政治檔案開放及強化檔案當事人權益保障等，擬具該條例部分條文修正草案。國發會表示，需解密的政治檔案有4,000多份，有例外情況仍會維持保密；限制應用的政治檔案有2萬多件，修法後將在明年2月28日全部開放。

修法重點包括持續並擴大徵集政治檔案，增列屬國家機密的政治檔案，強化檔案當事人權益保障。但載有涉陸情報相關人員身份、國際或大陸地區情報工作部署等安全情報來源或渠道、如解密恐有嚴重危害而有延長保密必要者，報請同意後每次延長期限不得超過3年，並且訂明原核定機關應在本條例修正施行日起6個月內，重新檢討解密，未於期限內完成者視為解除機密。