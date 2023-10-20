內地過半青年存款不足10萬人民幣　逾一成零儲蓄

內地互聯網數據研究機構DT研究院周四（19日）發布《2023年中國年輕人儲蓄與消費報告》，顯示存款不多是中國大多數年輕人的現狀。分別有9.3%和12.2%的年輕人存款不到1萬元（人民幣，下同，約1.08萬港元）或處於「暫無存款」狀態，53.7%存款不足10萬元（約10.8萬港元）。

該報告共有1,852人參加調查，男女比例為4比6，「90後」、「95後」比重超過七成，近九成來自一線、二線城市，內媒認為此報告一定程度反映「大城市青年」的特徵。報告顯示，許多人為了存錢選擇記帳、精打細算，或同時從事副業等。惟曾有60%的人嘗試過記帳，但超過40%的人半途而廢。

DT研究院調查發現，除了生活成本激增，年輕人消費欲望愈來愈高，也是存款困境的原因之一。數據顯示，54.5%的人表示願意為美食多花錢，意味着在日常開銷方面，有超過60%的人沒有將存款放在首位，而是更重視享受生活。有專家表示，年輕人存款不多在情理之中，但過低的存款水平也給他們未來發展帶來一定壓力，但近幾年年輕群體整體儲蓄率呈上升趨勢。