華禁部分石墨及其製品出口　稱不針對特定國家

商務部與海關總署周五（20日）聯合發布關於石墨物項出口管制公告，將此前實施臨時管制的球化石墨等3種高敏感石墨物項正式納入兩用物項出口管制清單，同時取消對爐用碳電極等5種主要用於鋼鐵、冶金、化工等國民經濟基礎工業的低敏感石墨物項臨時管制，今年12月1日起正式施行。

公告指出，純度高於99.9%、抗折強度高於30Mpa、密度高於每立方厘米1.73克的人造石墨材料及其製品，包含球化石墨、膨脹石墨等的天然鱗片石墨及其製品，未經許可不得出口。商務部會自收到出口申請文件之日起開展審查，對國家安全有重大影響的公告所列物項出口，將會同有關部門報國務院批准。

商務部新聞發言人表示，已向有關國家和地區通報，強調對特定石墨物項實施出口管制是國際通行做法。發言人指，中方依據《出口管制法》全面評估石墨物項臨時管制措施，並作出有進有出優化調整的決定，有利更好履行防擴散等國際義務，保障全球供應鏈產業鏈安全穩定，更好維護國家安全和利益；強調中方實施出口管制正常調整不針對任何特定國家和地區，如出口符合相關規定將獲許可。