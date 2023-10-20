英控大規模產業間諜活動竊密　華斥信口雌黃

英國軍情五處（MI5）處長麥卡勒姆（Ken McCallum）本周初在美國加州出席五眼聯盟國家情報首長峰會時，指控中方涉及的產業間諜活動達「史詩級規模」，以竊取英方科研成果等敏感資料。中國駐英國使館發言人周三（18日）反駁，英方官員有關言論完全是無中生有、信口雌黃，中方堅決反對並強烈譴責。

麥卡勒姆指控，中國利用職場社交平台LinkedIn竊取產業和科技機密，透過該平台接觸的英國使用者估計有約2萬人，約1萬間英企面臨風險，特別是在人工智能、量子運算、合成生物學等中國有意爭取優勢的領域。除了針對英國政府、軍事、關鍵基礎設施等領域的機密，他指中方亦向英國初創公司下手。

中國駐英使館發言人回應指，中英加強科技交流與合作符合雙方共同利益，英方個別官員打着國家安全旗號，渲染炮製所謂中國間諜問題，只會破壞兩國合作氛圍，到頭來搬起石頭砸自己的腳。發言人敦促英方官員摒棄陳舊過時的冷戰思維和零和博弈理念，停止對中國無端指摘，多做有利中英互利合作的事，而非相反。